المشري يرسل برقية تعزية إلى الرئيس التركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

أرسل رئيس مجلس الدولة خالد المشري برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إضافة إلى كل من رئيس مجلس النواب التركي ووزيري الخارجيّة والدّاخليّة التّركيّين.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وأن يتقبل الله ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

كما عبر مجلس الدولة في بيان له عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب التركي والسوري واللبناني في ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وأسفر عن مئات الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والمنشآت وأكد مجلس الدولة تضامنه الكامل مع الدول التي فجعت بالحادث.