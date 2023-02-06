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انحسار التنافس الانتخابي على النائب الثاني لرئيس البرلمان بين الصغير والشارف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

انتهت، اليوم الإثنين، الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، على أن تجرى يوم غد الثلاثاء الجولة الثانية بين المترشحين الإثنين الأعلى حصولاً على الأصوات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن نتيجة التصويت اليوم جاءت، على النحو التالي: الهادي الصغير 35 صوتا وأحمد الشارف 29 صوتا ومفتاح الكرتيحي 20 صوتا ومعاذ رافع 11صوتا ومصباح دومة 13 صوتا ومهدي الأعور صوتان.

وأضاف، أن الجولة الثانية من الانتخاب ستقام بين المترشحين الأعلى حصولاً على الأصوات، وهم النائب الهادي الصغير والنائب أحمد الشارف. في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وذكر بليحق، أن المجلس سيناقش في جلسة الغد مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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