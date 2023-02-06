الخطوط الجوية الليبية تنفي شائعات إفلاسها

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما جرى تداوله عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن توقف تشغيل رحلاتها الجوية نهائيا نتيجة لإفلاسها.

واعتبرت الشركة، أخباراً كاذبة وتفتقد للمصداقية، وتأتي ضمن حملات تشويه ممنهجة تستهدفها.

وأوضحت الشركة، أمس الأحد، أن ما حدث هو توقف تشغيل جزئي واستثنائي لإتمام بعض الإجراءات، مشيرة إلى استئناف تسيير رحلاتها اعتبار من بعد ظهر الإثنين.

وأعربت الشركة في تنويهها عن أملها ممن أسمتهم بمروّجي الإشاعات والأخبار الزائفة، تحرّي المصداقية والتواصل مع المكتب الإعلامي للشركة لتبيان حقائق الأمور.

وأعلنت الخطوط الجوية الليبية أمس تأجيل تشغيل رحلة رقم LN188 ورحلة LN189 القاصدة مطار إسطنبول ذهابا وإيابا عبر مطار معيتيقة بسبب حالة الطقس غير المستقرة ليلة أمس.