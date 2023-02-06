كاتب إيطالي: هناك توترات قوية للغاية في ليبيا

قال الكاتب الصحفي الإيطالي نيلّو سكافو، مؤلف كتاب «ليبيا غيت»، إن هناك توترات قوية للغاية في ليبيا، فالجرائم التي تحدث ضد الإنسانية في ليبيا أسوأ مما يحدث في أوكرانيا وموثقة لسنوات عديدة.

وأضاف الصحفي الإيطالي نيلّو سكافو، في مقابلة مع صحيفة “أفّاري إيتالياني” الإيطالية، ترجمتها «الساعة 24» أن التحفظ على الدراما الليبية يرجع إلى الإحراج الشديد الناجم عن المشاركة المباشرة للعديد من الدعاة السياسيين والاقتصاديين والماليين، من الإيطاليين والمالطيين، على سبيل المثال، بعد وقت قصير من الاشتباك الشهير لقبطان سفينة الإغاثة الألمانية كارولا راكيتي، مع زورق دورية إيطالية في جزيرة لامبيدوزا، تم القبض على ثلاثة مهاجرين، تم التعرف عليهم من قبل مهاجرين آخرين على أنهم جلادوهم.

ولفت إلى أنه حُكم على المهاجرين الثلاثة المذنبين بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا، وفي البداية كان هناك جدل من جانب أولئك الذين ادعوا أن المنظمات الإنسانية غير الحكومية جلبت المجرمين إلى إيطاليا، ولكن بعد ذلك تلاشى النقاش.

وشدد على أن الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا مستمرة منذ بعض الوقت، فقد تم تجديد الاتفاقيات تلقائيًا يوم الخميس 2 فبراير حسب البرنامج كل عامين، ولذا فقد وصلنا إلى السنة السادسة.

ونوه الصحفي لورنتسو زاكيتّي، بأن الجرائم ضد الإنسانية جارية في ليبيا أسوأ من الجرائم التي تم رصدها في أوكرانيا، من بعض النواحي، لأنها موثقة لسنوات عديدة، بين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 24 تقريرًا تندد بهذه الانتهاكات وتذكر الأسماء والألقاب، ويمكن أن يكون لدى كل شخص الفكرة التي يريدها حول التحقيقات التي تجريها الصحف والمنظمات غير الحكومية، ولكن منذ عام 2011 تقوم المؤسسات بتوثيق هذه الحقائق، مع تحديثات ربع سنوية، لقد كنت أتساءل منذ فترة عن سبب عدم تشكيل لجنة برلمانية بشأن ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دور المنظمات غير الحكومية، وذلك لتسليط الضوء على كل شيء وربما معاقبة أولئك الذين يعملون في الظل، الجواب دائما كان الصمت.

وتابع سكافو:” ربما لأن تمت أشياء محرجة قد تظهر في التحقيقات، مثل زيارات شخصيات ليبية سيئة السمعة إلى إيطاليا، يكفي أن نقول إن (وكيل) وزير الداخلية الليبي الجديد الطرابلسي (الذي التقى مؤخرًا بوفد الحكومة الإيطالية) قد ورد في تقرير مفتشي الأمم المتحدة عام 2018 بأنه أحد تجار النفط الرئيسيين: حيث كان يتقاضى 3500 دولار عن كل ناقلة وقود تذهب إلى تونس، كل شيء يتم في العلن، لكن الأمر المعقد كان اكتشاف الصلات، متسائلا:” ما الذي يربط زعيم ليبي بزعيم مافيا صقلية، ماتّيو ميسّينا دينارو؟” لقد استغرق ظهور ذلك بعض الوقت”.

وعن التغير بعد اعتقال ماتّيو ميسّينا دينارو، قال:” من المحتمل العثور على محطات جديدة، لأن الوساطة كانت تتم بشكل أساسي من خلال عشائر كاتانيا ومالطا. في مقاطعة تراباني الإيطالية، كان هناك مستودع للهيدروكربونات يبلغ حجم مبيعاته عدة ملايين يوميًا، حيث تم اكتشاف أن الكثير من النفط المهرب من ليبيا ينتهي به المطاف هناك. تغلغلت شخصيات مرتبطة بماتّيو ميسّينا دينارو إلى هناك، لكن تم وضعه بعد ذلك تحت سيطرة المحكمة”.

وأشار إلى أن الوضع في ليبيا ناتج عن مصالح متشابكة: من السياسيين الأوروبيين الذين يريدون قصر وصول المهاجرين إلى أولئك الذين يهدفون بدلاً من ذلك إلى كسب المال، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد أزمة في الطاقة. في الواقع، هناك توترات قوية للغاية في ليبيا”.

واستطرد:” تمت رفض للاتفاقية مع إيطاليا، وكان هناك انخفاض في صادرات الغاز في نفس يوم زيارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لليبيا، موضحا إن الميليشيات التي تسيطر على أمن المنشآت النفطية التابعة للدولة الليبية هي نفسها التي تتعامل مع تهريب البشر والأسلحة، ومن بين رجال الميليشيات الذين يتعاملون مع هذه الأمور، فإن القضية الأكثر شهرة هي قضية البيدجا، رئيس خفر السواحل في الزاوية والمتهم بتهريب النفط من ذلك الميناء بالذات”.

وأوضح سكافو:” أن المطالبة باحترام حقوق الإنسان أمر صعب من محاور له اليد العليا، إذا كانت أوروبا تريد الغاز، فهي مضطرة للتعامل مع هؤلاء الناس، وأدرك أنه في السياسة تتعامل الآن مع وضع معقد للغاية، لكن هذا لأننا أضفينا الشرعية لسنوات على نظام العلاقات الذي وضعنا في هذا الموقف، وتقوم هذه الشخصيات بفتح الصنابير وإغلاقها” لن يكون من قبيل المصادفة أن أعداد المهاجرين المغادرين قد تراجعت على الفور بعد الاتفاقيات الأخيرة البالغ عددها ثمانية مليارات، وهو رقم يمكن أن يغير حياة بلد يعيش فيه 5/6 ملايين نسمة، والبحر ليس هائجًا بشكل خاص، لكن التدفق تباطأ، غير أنني أعتقد أن القوارب ستغادر مرة أخرى في القريب العاجل لبدء المفاوضات مرة أخرى”.

وعن خروج إيطاليا من الحلقة المفرغة، قال إن الأمر ليس من اختصاصي لإيجاد الحلول، لكنني لست جبانًا، ما أود قوله إنه كلما تعاملت أكثر مع الرؤساء، كلما كان من الصعب إيجاد مخرج، لقد أوضحنا لليبيين أننا نخشى وصول المهاجرين وبالتالي نتعرض للابتزاز. إنهم يعلمون أنه يمكن أن يؤثروا على وظائف السياسيين الأوروبيين، وخاصة أولئك الذين وعدوا ناخبيهم بمنع عمليات إنزال المهاجرين أو على الأقل إبطائها. كل قارب يغادر هو إشارة إلى أوروبا.

وعن كتابه الذي تحدث فيه عن وحشية التعذيب الذي يحدث في معسكرات الاعتقال الليبية، قال سكافو:” هناك شكل من أشكال العنصرية، لا سيما تجاه سكان جنوب الصحراء، الذين يُعتبرون كائنات أقل شأنا، ويختلف الأمر بالنسبة للجماعات العرقية الأخرى، مثل البنغاليين، على سبيل المثال، الذين لا يزالون يعاملون معاملة سيئة للغاية، بل وحتى يتعرضون للتعذيب والقتل، وتتصاعد شرور التعذيب وسوء المعاملة يوميًا، مع تزايد الأساليب الجديدة القاسية، وفي بعض الأحيان يستخدم العنف الشديد أيضًا «ليكون عبرة» وتبقى مجموعات كبيرة من السجناء (يصل عددهم إلى 1500) تحت السيطرة، الذين من خلال توحيد قواهم، يمكن أن ينقلبوا على السجانين”.

وأفاد بأن نظام الإرهاب الذي أنشأوه يجعل الأمر مستحيلاً، وفي الواقع لم تحدث أعمال شغب جماعية، ومن ثم فإن حلم البقاء على قيد الحياة ثم الوصول إلى أوروبا قوي للغاية لدرجة أنه يدفع السجناء إلى تحمل المعاناة من أي تعذيب، دون محاولة الهروب”.

وأشار إلى أن الصورة العامة ليست مشجعة، ولكن من المهم الحديث عنها والتحقيق فيها، بما في ذلك على الصعيد الدولي. تأتي كلمة “ليبيا غيت” «Libyagate» من التحقيق الذي شمل أشخاصًا مقربين من حكومة العمل المالطية، المرتبطين بالجريمة المنظمة، والذين تم التحقيق معهم في قضية مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليتسيا، التي كانت ضحية هجوم بعد تحقيقاتها،

وشدد على أن الآلية معقدة للغاية وشائكة (ومكلفة) لمتابعتها حتى على المستوى الصحفي، ولقد فعلنا ذلك، ولكن بالتناوب مع صحيفة “الغارديان” البريطانية ومنصة “إيربيديا” الإعلامية الإيطالية، و يجيب هذا أيضًا على سؤالك الأولي عن سبب عدم وجود حديث عن ذلك، ومن الضروري القيام بذلك، وأشكر صحيفة “أفّاري إيتالياني” على اهتمامها، ومن خلال الإصرار، تمت شيء ما يتحرك.

وأشار إلى أن ليبيا، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، كان القضاة في لاهاي قادرين على التدخل، لأنه كان هناك طلب (“إحالة”، بلغة فنية) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسمح هذا التفويض بإجراء التحقيقات في جرائم الحرب فقط، وليس في جرائم أخرى. لكن لحسن الحظ، تم إقرار المبدأ القائل بأن الجرائم ضد المهاجرين تعتبر جرائم حرب، لأنها جزء لا يتجزأ من الصراع في ليبيا.

واختتم قائلا:” كانت تلك خطوة أساسية، ونحن نعلم أن المدعي العام طلب قبل بضعة أسابيع إصدار أوامر توقيف دولية، لكن أسماء المعنيين لم تُعرف بعد، لأنه من المتوقع أن تصادق المحكمة على هذا الطلب”.