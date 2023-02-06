مجلس الدولة يعلن 28 مرشحا للمناصب السيادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |أعلن مجلس الدولة اليوم الاثنين الانتهاء من اختيار 28 مرشحا لتولي أربعة مناصب سيادية هي وكيل هيئة مكافحة لفساد، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رئيس ديوان المحاسبة.

وبين مجلس الدولة أن المرشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد، هم رياض عبد الهادي، ميلاد محمود عمران، جازية المسماري، محمود عبد الله، ناجي عثمان، أيمن القماطي، إدريس موسي.

وأشار مجلس الدولة إلى أن المرشحين لمنصب نائب محافط مصرف ليبيا المركزي، هم سليمان العزابي، عبد المجيد الماقوري، محمد محمد علي بن يوسف ، مختار الطويل، سعد العيادي، ميلاد الساحلي، ساسي السائح.

وأضاف مجلس الدولة أن المرشحين لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هم صلاح الدين الكميشي، يحيى غيث، العارف الخوجة، ناجي السيد، العارف التير، فرج الصويعي، محمد درياق.

ولفت مجلس الدولة إلى أن المرشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة هم: محمد تكالة، عادل كرموس، رضا قرقاب، علي النقاصة، امحمد الزكار، حمزة حمير، أحمد ضو.