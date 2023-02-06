الاشتباكات في الزاوية تحرم مرضى الفشل الكلوي من إجراء الغسيل

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تسببت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية في تعذّر فنيي الغسيل لمرضى الكلى الحضور إلى مستشفى الكلى بالمدينة، وذلك لخطورة الوضع، وفق ما ذكرت إدارة المستشفى.

وقال الإدارة، عبر بلاغ للمرضى على فيسبوك، إنه “نظرا للأحداث الجارية منذ صباح اليوم في مدينة الزاوية، وبالتحديد بالقرب من مستشفى الكلى الزاوية، نعلمكم بعدم تواجد فنيي الغسيل الذين لم يستطيعوا الحضور اليوم للعمل نتيجة لخطورة الوضع”.

وأضافت، “عليه، نعلمكم بأنه لا يوجد غسيل لهذا اليوم، وسوف نعلمكم بموعد الغسيل في وقت لاحق إن شاء الله في حال تحسنت الظروف الأمنية”.

وتشهد الزاوية اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وأفادت المصادر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شابين، هما “مروان بلقاسم دراء” و “عاصم السنوسي”، إضافة إلى وفاة “حسن المرابط” اليوم متأثرًا بجراحه.

من جانبها دعت هيئة السلامة الوطنية الزاوية، أهالي المدينة إلى عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية جراء الاشتباكات الدائرة داخل الزاوية.

وقالت الهيئة، “نتيجة لاستمرار الاشتباكات المسلحة مند ساعات الليل المتأخرة إلى هذه اللحظة نهيب بالسادة المواطنين عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة”.