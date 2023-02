الدرقاش: التطور والتحسن الذي طال الإدارة في ليبيا هو نتاج عمل حكومة الدبيبة

ليبيا – زعم مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني أن التطور والتحسن الذي طال الإدارة في ليبيا هو نتاج عمل حكومة تصريف الأعمال.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال: “الكثيرون يرون مقدار التطور والتحسن الذي طال الإدارة في ليبيا لكنهم يرجعون ذلك لرؤساء المؤسسات الخدمية ويتجاهلون السبب الرئيسي لهذا التغيير”.

وأضاف: “في الحقيقة التغيير هو نتاج عمل حكومة الوحدة الوطنية وحتى ما قام به رؤساء المؤسسات الخدمية هو نتاج الاختيار الصحيح لهم من رئيس الحكومة وكذلك الدعم المادي والمعنوي الذي أولته لهم الحكومة، فمن الإنصاف إسناد الفضل إلى أهله”.

