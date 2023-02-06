حكومة باشاغا تعزي سوريا وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والمواساة لشعوب وحكومات سوريا وتركيا ولبنان في ضحايا كارثة الزلزال، الذي ضرب منطقة البحر المتوسط وأسفر عن مئات الوفيات والقتلى في سوريا وتركيا.

وأعربت حكومة باشاغا، في منشورات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تضامنها ووقوفها اتجاه هذه الكارثة مع سوريا وتركيا ولبنان مع كل الأماني بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وعزى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سوريا وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وقال دبيبة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

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وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، تضامن ليبيا التام معكم في هذا المصاب الجلل، وقال: دعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية.