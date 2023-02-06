عون يبحث مع السفير الهولندي زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل

الوطن| رصد

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مع السفير الهولندي لدى ليبيا كوينراد هوخيوخينن والوفد المرافق له، مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وتضمنت محاور اللقاء بين عون والسفير الهولندي، عودة الشركات الهولندية والتعاون في تطوير المجال النفطي.

وناقشا خطة زيادة الإنتاج النفطي خلال السنوات المقبلة إلى مليوني برميل، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متطورة في مجال الغاز والطاقات المتجددة.

واستعراض عون والسفير الهولندي، دور شركة شل للنفط والغاز وتاريخ عملها في ليبيا.