حفتر يلتقي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، والوفد المُرافق له.

ولم يكشف مكتب إعلام القيادة العامة عن تفاصيل اللقاء الذي جرى بمقرّ القيادة في الرجمة شرقي بنغازي.

وكان آخر لقاء جمع الطرفين جرى في بنغازي أواخر أكتوبر الماضي، وأكد حينها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، كما أكد مجددا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.