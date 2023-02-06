حكومة الدبيبة: بحثنا مرتبات العاملين بقطاع الصحة المتعثرة منذ 7 سنوات

بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، عُقد صباح اليوم الاثنين في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، اجتماع لمتابعة تنفيذ جدول المرتبات الموحد ومعالجة التسويات والترقيات للعاملين بالقطاع.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، ومديرو الإدارات بالوزارة، ورئيس نقابة المهن الطبية المساعدة، ورئيس نقابة المهن الإدارية بقطاع الصحة، وعدد من المنتسبين للنقابتين.

وقدّم وكيلا وزراة الصحة، توضيحًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وبحسب بيان الدبيبة، جرى الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة التواصل مع وزارتي الخدممة المدنية والمالية للإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع المتعثرة منذ 7 سنوات، وعلى استكمال صرف المرتبات وفق جدول المرتبات الموحد للجهات الإدارية التي استكملت المطابقة المالية مع وزارة المالية، وعلى تنفيذ التسويات والترقيات لـ 150 جهة تابعة للوزارة خلال مرتبات شهر فبراير، بعد أن أكملت مراجعة إجراءاتها، كما اتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج هذا الاجتماع.