البرلمان العربي يؤكد رفضة التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية الليبية داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى لم الشمل الليبي وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإرساء الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.

وثمن البرلمان العربي في بيان له الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومستدام مشددا على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار الوطني البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري وإحداث توافق مستدام بين كافة الأطراف بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي ليبي خالص.

ورحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بعد فترة جمود باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى ليبيا مشددا على دعم جهودها المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية مؤكدا دعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة لعسكرية.