السلاك: بعض الدول تمارس نوعًا من التحايل للاستفادة من الاستثمارات الليبية في الخارج أو الاستيلاء عليها

ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي إن عدم اتخاذ خطوات جادة تجاه قرار حكومة أفريقيا الوسطى لبيع الاستثمارات الليبية بمزاد علني يفتح الباب لتكرار الخطوة في دول مختلفة تسعى للاستفادة من هذه الاستثمارات.

السلاك وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف أن ملف الاستثمارات الليبية في الخارج يشهد إهمالًا كبيرًا منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل الانقسام السياسي والتوازي الحكومي، وضعف القرار، ما دفع بعض الدول للممارسة نوع من التحايل للاستفادة من الاستثمارات الليبية في ظل انشغال الأطراف الليبية بالصراعات.

وشدد السلاك على أن عدم وجود سلطة سياسية موحدة تتخذ قرارات مهمة في الإطار يدفع بدول أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، وأن هناك العديد من الوقائع التي جرى فيها الاستيلاء أو الاستفادة من الاستثمارات الليبية في الخارج.

