للمرة الثانية خلال أشهر.. غرق مواطن جراء السيول في غريان

أعلن فرع الهلال الأحمر غريان العثور على جثمان الشاب “أويس الريشي” بعد فقدانه في سد “وادي غان” يوم الجمعة.

وكان مركز شرطة القواسم قد بدأ الجمعة الماضي في عمليات البحث عن الشاب الغريق “أويس الريشي”، بمساندة من فرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية، في بحيرة مياه سد وادي غان في غريان.

وكان والد الشاب “أويس الريشي” قد وجه نداء في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى من يستطيع المساعدة في إنقاذ ابنه، في ظل شكواه من عجز مؤسسات الدولة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي أعلن عن غرق شابين في مجرى لتصريف المياه في مدينة غريان بعد أن جرفتهما سيول الأمطار.

المصدر: الهلال الأحمر غريان + ليبيا الأحرار

