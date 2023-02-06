باتيلي: طالبت رئيسا مجلسي النواب والدولة بوضع اللمسات الأخيرة لدستور الانتخابات الليبية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، إنه تباحث خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأضاف المبعوث الأممي أنه جدد خلال المباحثات التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات.

وأشار باتيلي، إلى أنه أخطر رئيسي المجلسين بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.

وكان باتيلي، عقد لقاءات خلال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وناقش معهم سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023.

كما استقبل اليوم الاثنين، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له.

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