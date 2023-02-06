قال عضو الهيئة التأسيسية لصيـاغة الدستور ضو المنصوري:” لا يمكن بناء توافقات بين مجلسي النواب والدولة لأن عقيلة صالح يمتهن الخديعة في تعامله مع المجلس الأعلى للدولة الاستشاري”، على حد تعبيره.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية:” عقيلة خدع خالد المشري بادعائه إلغاء قانون المحكمة الدستورية وهذا غير صحيح”.

ولفت إلى أن مجلس النواب لن يلتزم بأي وثيقة دستورية تخرجه من المشهد”، على حد زعمه.

وادعى المنصوري، أن رئيس مجلس النواب يعمل على تفخيخ المسار الدستوري عبر اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت والهدف إطالة المراحل الانتقالية”.

وأشار إلى أن مجلس الدولة لا يتفاعل مع مستوى الخداع الذي يمارسه عقيلة بشأن المسار الدستوري وقانون المحكمة الدستورية” على حد قوله.