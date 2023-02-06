حكومة باشاغا تُقدم التعازي في ضحايا الزلزال سورية وتركيا ولبنان

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أعربت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والمواساة لشعوب وحكومات سورية وتركيا ولبنان في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط وأسفر عن مئات الوفيات والقتلى في سورية وتركيا.

كما أعربت حكومة باشاغا، عن تضامنها ووقوفها اتجاه هذه الكارثة مع سورية وتركيا ولبنان مع كل الأماني بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين.

وتوفي 284 شخصا وأصيب أكثر من 2300 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وفي تركيا أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضح أوقطاي في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.