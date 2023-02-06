مجلس النواب الليبي يناقش غداً التعديل الدستوري ويجري الجولة الثانية لانتخاب النائب الثاني

صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن المجلس سيناقش في جلسة الغد مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر، كما سيجري الجولة الثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن نتيجة التصويت للنواب المترشحين في الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جاءت كالتالي:

1_ الهادي الصغير 35 صوت.

2- احمد الشارف 29 صوت.

3- مفتاح الكرتيحي 20 صوت.

4- معاذ رافع 11صوت.

5- مصباح دومة 13 صوت.

6- مهدي الاعور صوتان.

وأشار إلى أن هناك ورقتان ملغاة وورقتان بيضاء من إجمالي 114 نائباً حاضرين في جلسة اليوم.

ولفت إلى أن الجولة الثانية من الانتخاب ستجرى بين المترشحين الأعلى حصولاً على أصوات وهم النائب الهادي الصغير والنائب أحمد الشارف في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اقترح في جلسة اليوم إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وقال عقيلة صالح، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب التي عقدت في بنغازي: “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع”.

ودعا النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية، مشيراً إلى مؤامرات يتعرض لها المجلس، الذي لن يتخلى عن وحدة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي.