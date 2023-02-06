اللافي يبحث تطورات المشهد السياسي مع السفير الهولندي

الوطن / رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، “دولف هوكونينغ” تطورات المشهد السياسي فيالبلاد، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم خلال اللقاء، استعراض نتائج أعمال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، و الخطوات المتخذة تمهيداً لانعقاد المؤتمر الجامع.

وأثنى السفير الهولندي، على دور المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً ان نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، كان لهأصداء دولية إيجابية، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات، التي من شأنها الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية للاستحقاقالانتخابي.

من جهته أكد اللافي على حرص المجلس الرئاسي على انجاز العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي ،مثمناً مجهودات المملكةالهولندية، و بقية أعضاء مجموعة العمل المنبثقة من حوار برلين الخاصة بالقانون الدولي و الانساني، في دعم العملية السياسية وملفالمصالحة الوطنية في ليبيا.