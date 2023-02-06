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الليبي للاستشعار عن بعد يكشف حقيقة تسجيل هزة أرضية قرب درنة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

نفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل هزة أرضية بالقرب من مدينة درنة.

وقال المركز الليبي للاستشار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان له أنه بناء على المعلومات الواردة من مكتب علوم الزلازل بالمركز لم يتم تسجيل أي هزة أرضية بالقرب من مدينة درنة خلال اليوم الاثنين مبينة أن المنظمات والمراكز الدولية المعتمدة لدينا لم تُسجل أي هزة في المنطقة.

وكانت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاتها أعلنت أن المجسات الدولية سجلت هزة ارتدادية بقوة 4 ريختر بالبحر قبالة مدينة درنة عند 16:05.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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