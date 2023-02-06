البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابية خلال العام الجاري

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار الوطني البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة، من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولاً لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري.

جاء هذا في بيان أصدره البرلمان العربي، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية.

كما دعا البرلمان العربي لإحداث توافق مستدام بين كافة الأطراف الليبية بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي – ليبي خالص.

ورحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد.

وأشار البرلمان العربي، إلى دعمه جهود اللجنة العسكرية المشتركة المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكداً على دعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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وجدد البرلمان العربي رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية الليبية، داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي دعم ليبيا ومساندتها في لم الشمل الليبي وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة، وإرساء الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.

وثمن البرلمان العربي في بيانه الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومستدام، مشدداً على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.