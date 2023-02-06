رحومة يعلن توقف اشتباكات الزاوية واطراف النزاع مجتمعة للتوصل لحل نهائي

أعلن الناطق باسم مجلس حكماء وأعيان الزاوية محمد ارحومة عن توقف الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة.

مضيفا في تصريحات صحفية ان أطراف النزاع وحكماء المدينة يعقدون اجتماعاً في مديرية الأمن للوصول إلى حل نهائي.

لافتا الى ان استيقاف أمني نتج عنه قتل شابين ما تسبب في إشعال الفتنة والاشتباكات التي أودت بحياة 4 قتلى وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين بسبب مشادة كلامية في

وذكر ارحومة ان كل شخص تثبت ادانته في قضية القتل سيسلم للقضاء لتأخذ العدالة مجراها.