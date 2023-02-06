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الدبيبة يرسل مساعدات إلى تركيا ويتجاهل حادثة مقتل شاب في غريان

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إرسال مساعدات إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب تركيا، متجاهلا حادث مقتل أحد الشباب في مدينة غريان.

وأصدر عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بإرسال فريق مكون من (55) فنياً من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري”.

ووجه الدبيبة أيضا، بإرسال، 4 كلاب تقصي الأثر للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية؛ لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب تركيا والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

وكان الدبيبة، تجاهل حادثة غرق الشاب أويس عبد الرحمن فرج من منطقة غوط الشعال في بركة سد وادي غان بمدينة غريان.

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الدبيبة حادثة مقتل شاب غريان مساعدات إلى تركيا

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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