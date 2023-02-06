صور.. ضبط أكبر كمية من مخدر الهــروين بميناء الخمس البحري على مستوى شمال افريقيا

ضبط أعضاء جمرك ميناء الخمس البحري أكبر كمية من مخدر الهر وين على مستوى شمال أفريقيا.

وبحسب بيان، فقد وردت معلومات قبل أسبوع لأعضاء جمرك ميناء الخمس البحري بوجود حاوية تتبع إحدى الشركات الخاصة باستيراد اللحوم والمواشي، تحوي مخدر الهيــروين وبالتفتيش وفتح الحاوية تبين أن المعلومات الواردة الى الجمارك صحيحة حيث كان إجمالي الكمية 269 كيلو جرام لمادة يشتبه أنها الهيروين المخدر.

وأضاف البيان تم إخطار رئيس قسم مكافحة الخمس بالتنسيق مع رئيس المركز والنيابه العامه، تم تحويلها للمختبر وثبت أن المادة هي مخدر الهيروين، وقامت الجهات المعنية بمتابعة خط سير الحاوية لحين وصول الشحنة الى ميناء الخمس البحري، حيث تبين أنه من البرازيل مرورًا بإسبانيا وإيطاليا ثم ميناء الخمس.

وتم وضع الحاوية تحت المراقبة حيث لم يحضر صاحب الحاوية إلى الميناء لتقديم الإجراءات اللازمة لإخراج البضاعة، حيث تعد هذه الضبطية الأكبر على مستوى شمال أفريقيا وكذلك أول ضبطيه نادرة على مستوى مصلحة الجمارك الليبية التي تعاني من انعدام الإمكانات المتاحة والدعم المادي للقيام بعملها منذ سنوات.