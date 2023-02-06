الصور يطالب الطرابلسي ببذل جهود لضبط المجرمين

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” المستشار النائب العام “الصديق الصور”، وذلك بديوان الوزارة اليوم الاثنين.

وعقب الاستقبال عقد اجتماع بصالة الاجتماعات بوزارة الداخلية ضم الطرابلسي والنائب العام ورؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن بالمناطق وضباط بوزارة الداخلية.

وتناول خلاله عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في مواجهة ظاهرة الجريمة وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين وزارة الداخلية والنيابة العامة حول عديد القضايا.

واستعرض الطرابلسي للنائب العام خطة عمل وزارة الداخلية ومفهومها وأهدافها لإرساء دعائم الأمن من خلال التركيز على دعم مديريات الأمن والمراكز والأقسام التابعة لها باعتبارها القواعد الأساسية لأي عمل أمني مرتبط بالمواطن؛ كما تطرق إلى خطة تأمين الحدود لمكافحة الظواهر السلبية من تهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

كما أشار الطرابلسي أن الوزارة تسعى للرفع من قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة والأجهزة الضبطية من خلال دورات تدريبية متخصصة من أجل ترسيخ مفهوم العمل الأمني لهذه المكونات.

ومن جهته أثنى المستشار النائب العام على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في المحافظة على الامن ؛ كما طالب أيضاً بضرورة استيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم وعرضها على النيابة العامة والتزام الجهات الضبطية بوزارة الداخلية بمهام مأمور الضبط القضائي في عمليات الضبط والاحضار للمطلوبين؛ وحث النائب العام على بدل المزيد من الجهد لتحقيق الامن وردع المجرمين وضبط المطلوبين لينعكس أثره الإيجابي على أمن وسلامة المواطنين، وفق بيان الوزارة.