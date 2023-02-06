الدبيبة: ليبيا متضامنة مع سوريا وتركيا ولبنان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تضامن ليبيا التام مع سوريا وتركيا ولبنان بعد الزلزال الذي ضرب بلادهم.

وقدم الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” التعازي لضحايا الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا ولبنان معربا عن تمنياته بالشفاء للمصابين والسلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

كما وجه الدبيبة بإرسال فريق لمساعدة السلطات التركية في أعمال البحث عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وبحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أصدر الدبيبة تعليماته بإرسال فريق مكون من (55) فنيا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري بالإضافة إلى عدد (4) كلاب تقصي الأثر للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب تركيا والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.