مجلس الدولة يقدم التعازي في ضحايا زلزال سورية وتركيا ولبنان

العنوان-طرابلس

أعرب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب التركي والسوري واللبناني. في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة التي فجعت بهذا الحادث الأليم ومشاركته مصابهم الجلل، “مبتهلا إلى ‏المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويس كنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية”.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن التعازي للشعبين التركي والسوري والتضامن مع الضحايا في حادثة الزلزال التي وقعت في المنطقة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين.

وتوفي 284 شخصا وأصيب أكثر من 2300 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وفي تركيا أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضح أوقطاي في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.