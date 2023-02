قتيلان في الزاوية، وتعطل غسيل الكلى جراء الاشتباكات

أفاد مراسل ليبيا الأحرار في مدينة الزاوية بعودة الحياة إلى طبيعتها عقب فض الاشتباكات التي وقعت فجر الاثنين؛ وتسببت بمقتل شخصين بمنطقة الشرفاء.

وأضاف مراسل الأحرار أن القوة الأمنية بالمدينة تمكنت من التدخل وإيقاف الاشتباكات؛ مشيرا إلى عدم وجود أي مظاهر مسلحة في الطريق العام.

وتسببت التوترات الأمنية في تعطل مستشفى الكلى بالزاوية الذي شهد غياب فنيي الغسيل، نتيجة وقوع المشفى في محيط الاشتباكات بالمدينة.

وبحسب بيان للمستشفى، فإن عمليات الغسيل قد توقفت نتيجة للأحداث الاشتباكات التي حصلت فجر الاثنين؛ لافتا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق موعد الغسيل متى تحسنت الظروف الأمنية.

المصدر: مستشفى الكلى بالزاوية + ليبيا الأحرار

