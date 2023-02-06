باحث أميركي: أخطاء كارثية ارتكبتها الأمم المتحدة في ليبيا

قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة للسلام توماس هيل إن الوضع في ليبيا لم يتغير على نحو أفضل منذ 12 عاما منذ سقوط معمر القذافي، حيث لا تزال الأطراف الليبية المتنافسة تدّعي أنها تمثل السلطة الشرعية في وقت يستمر فيه العنف بينما العالم يدير ظهره نوعا ما للبلاد.

وكشف الباحث توماس هيل في حوار مع المعهد الأميركي، ان مهمة الأمم المتحدة في ليبيا، قد باشرت عملها بدون بعثة لحفظ السلام واصطدمت مع الوقت بوجود أشخاص يخدمون أنفسهم بعدما وصلوا إلى السلطة، وكان لديهم رعاة خارجيون مؤكدا أنهم قدموا مصالحهم الذاتية الضيقة على مصالح البلد،وذكر أن الأمم المتحدة كانت عاجزة عن إيقاف الوضع.