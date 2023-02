منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان مازال شاغرا، وعقيلة يقدم مقترحا لإجراء الانتخابات

أنهى مجلس النواب جولته الأولى لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بحصول الهادي الصغير على 35 صوتا.

وتحصل أحمد الشارف على 29 صوتا، لتجرى يوم غد الثلاثاء الجولة الثانية بينهما، حيث سيحظى أحدهما بمنصب النائب الثاني.

وخلال الجلسة، قال رئيس المجلس عقيلة صالح إن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل للإعلان الدستوري ليكون قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح عقيلة أنه جرى تسليم مجلس الدولة نسخة من مقترح تعديل الإعلان الدستوري، معربا عن أمله في تأييد هذا المقترح عبر التوافق بين المجلسين.

ودعا عقيلة لتشكيل لجنة للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قانون الانتخابات ليعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.

