مجلس الدولة الليبي يختار 28 مرشحاً للمناصب السيادية

صوت أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الاثنين، باختيار 28 مرشحاً للمناصب السيادية من المرشحين الذين كانوا تقدموا لشغل تلك المناصب.

واختار مجلس الدولة 7 مترشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وهم: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضا قرقاب، وعلي النقاصة، ومحمد الزكار، وحمزة حمير، وأحمد ضو.

كما اختار 7 مترشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد وهم: رياض عبدالهادي، وميلاد عمران، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس طيب.

واختار أيضاً 7 مترشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهم: سليمان العزابي، وعبدالمجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد القمودي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.

ولمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات اختار 7 مترشحين وهم: صلاح الدين الكميشي، ويحيى الجديد، والعارف الخوجة، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد درباق.

ومن المقرر أن يرسل مجلس الدولة المرشحين الذي اختارها إلى مجلس النواب لاختيار واعتماد أحدهم لكل منصب.

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