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المدغيو:مقترح مجلس الدولة سيحرك المشهد نحو انتخابات حقيقية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو كتلة التوافق الوطني التابعة لمجلس الدولة خليفة المدغيو أن المبادرة المقدمة من المجلس للبعثة الأممية تحاول تحريك المشهد نحو العملية الانتخابية بصورة حقيقية.
مشيرا في تصريحات صحفية الى ان الكتلة أكدت للمبعوث الأممي أن أغلب ما يتم تداوله بخصوص الانتخابات هي أمور وحلول عاطفية وليست واقعية وأضاف أن المبادرة ستُطرح للنقاش، وبعض بنودها قابل للرفض أو التعديل،، من جهتها رحبت البعثة الأممية بشكل عام بالمقترح، وقدمت وعودًا بأنها ستدرس الفكرة وتناقشها.
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البعثة الأممية الى ليبيا ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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