البركي: المنقوش سارعت لتعزية “سيّدها” التركي فقط وتجاهلت سوريا ولبنان

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انتقدت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة الدكتورة ريم البركي، ، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على سرعة تعاطيها مع الزلزال الذي ضرب تركيا.

وقالت البركي في منشور على “فيسبوك” :”لن ينسى التاريخ أبدًا لنجلاء المنقوش أنها تجاهلت أخوتنا في سوريا و لبنان وسارعت لتعزية “سيّدها” التركي”.

وكانت المنقوش قدمت تعزية لتركيا من خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها :”حالما سمعنا الخبر اتصلت بأخي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو”.

وأضافت وزيرة الخارجية :”نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب التركي في مواجهة كارثة الزلزال المدمر ، وتعازينا الحارة ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في سوريا 1073 قتيل و ما ياقرب 3000 مصاب تضم مناطق سيطرة نظام بشار الأسد والمعارضة السورية.

وأكدت وزارة الصحة السورية التابعة للنظا – في بيان لها وفقا للأناضول – أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 593 وفاة و1411 مصابا، معظمهم في مدن اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا (خارج مناطق سيطرة النظام) بلغ 480 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 1500.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وضرب زلزال فجر الإثنين، منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.