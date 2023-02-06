باتيلي: طلبتُ من المشير “خليفة حفتر” مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5

أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا “عبد الله باتيلي”، أنه طلب من القائد العام للقوات المسلحة الليبية العربية المشير “خليفة حفتر” مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكتب باتيلي على حسابه الرسمي بمنصة “تويتر” قائلا: ناقشت في بنغازي مع قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

وأضاف المبعوث الأممي قائلا: اتفقنا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بنّاء ودون تأخير، في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

وتابع قائلا: طلبتُ من حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنيتُ على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة.

واختتم تدوينته قائلا: اتفقنا على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية تضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي منها.