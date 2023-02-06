مجلس الدولة الاستشاري يعلن اسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية

أعلن مجلس الدولة الاستشاري عقد جلسته الـ 85, اليوم الإثنين، برئاسة خالد المشري، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس .
وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري، تم خلال الجلسة التصويت على اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصبالسيادية، واختار المجلس لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المترشحين :
**صلاح الدين الهادي كميشي
**يحيى غيث محمود الجديد
**العارف صالح عبد الدائم خوجه
**ناجي السيد محمد عبد الرحمن
**العارف أحمد الطاهر التير
**فرج الصويعي السائح اللطيف
** محمد هدية محمد درياق
المجلس اختار لمنصب رئيس ديوان المحاسبة المترشحين:
**محمد مفتاح تكالة
**عادل الأمين الصادق كرموس
**رضاء امحمد سعيد قرقاب
**علي سالم محمد النقاصة
**امحمد ميلاد الزكار
**حمزة محمد التهامي حمّير
**أحمد عون ضو ضو
وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اختار المجلس المترشحين:
** سليمان عيسى العزابي
** عبد المجيد محمد رمضان الماقوري
** محمد محمد علي بن يوسف
** مختار الهادي الطويل
** سعد العيادي القمودي اسموعه
** ميلاد فرج الساحلي
** ساسي منصور أحمد السائح
كما اختار المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المترشحين:
**خالد سعيد عمار ضو
**خالد عامر بشير البيباص
**رضا علي سالم البرقي
**عبد الحليم محمد علي أبو ظهير
**صلاح عامر محمد أبو زويليمة
**أيمن أحمد الكيلاني الصادي
**أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي
كما اختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين:
**رياض عبد الهادي منصور
**ميلاد محمود عمران
**جازية محمد المسماري
**محمود عبد الله سليمان أبوسلوم
**ناجي عثمان مصطفى بورقيقة
**أيمن مفتاح القماطي
**إدريس موسى علي طيب
**عماد عبد السلام علي خارمة.
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