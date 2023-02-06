مجلس الدولة الاستشاري يعلن اسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية

أعلن مجلس الدولة الاستشاري عقد جلسته الـ 85, اليوم الإثنين، برئاسة خالد المشري، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس .

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري، تم خلال الجلسة التصويت على اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصبالسيادية، واختار المجلس لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المترشحين :

**صلاح الدين الهادي كميشي

**يحيى غيث محمود الجديد

**العارف صالح عبد الدائم خوجه

**ناجي السيد محمد عبد الرحمن

**العارف أحمد الطاهر التير

**فرج الصويعي السائح اللطيف

** محمد هدية محمد درياق

المجلس اختار لمنصب رئيس ديوان المحاسبة المترشحين:

**محمد مفتاح تكالة

**عادل الأمين الصادق كرموس

**رضاء امحمد سعيد قرقاب

**علي سالم محمد النقاصة

**امحمد ميلاد الزكار

**حمزة محمد التهامي حمّير

**أحمد عون ضو ضو

وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اختار المجلس المترشحين:

** سليمان عيسى العزابي

** عبد المجيد محمد رمضان الماقوري

** محمد محمد علي بن يوسف

** مختار الهادي الطويل

** سعد العيادي القمودي اسموعه

** ميلاد فرج الساحلي

** ساسي منصور أحمد السائح

كما اختار المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المترشحين:

**خالد سعيد عمار ضو

**خالد عامر بشير البيباص

**رضا علي سالم البرقي

**عبد الحليم محمد علي أبو ظهير

**صلاح عامر محمد أبو زويليمة

**أيمن أحمد الكيلاني الصادي

**أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي

كما اختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين:

**رياض عبد الهادي منصور

**ميلاد محمود عمران

**جازية محمد المسماري

**محمود عبد الله سليمان أبوسلوم

**ناجي عثمان مصطفى بورقيقة

**أيمن مفتاح القماطي

**إدريس موسى علي طيب

**عماد عبد السلام علي خارمة.