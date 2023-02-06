نجدة طبرق: ضبط مواطن يستغل منزله كمصنع للخمور المحلية

تمكن أعضاء مركز شرطة الجهاد بالتعاون مع قسم شرطة النجدة بطبرق من ضبط مواطن يستغل منزله كمصنع للخمور المحلية.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن طبرق أنه تم ورود معلومات للمركز التابع للمديرية عن وجود منزل بحي التسليح بالمدينة يُستعمل كمصنع خمور لترويج الخمور.

كما أوضح المكتب أن قسم التحري باشر بجمع المعلومات والتأكد من صحتها إخطار مدير الأمن والنيابة العامة لأخذ الإذن بمداهمة المصنع ومباشرة الإجراءات القانونية.

ولفت المكتب إلى أنه تم مداهمة المنزل وإلقاء القبض على مروج الخمور، لافتا إلى أنه من خلال التفتيش تم ضبط كمية كبيرة من البراميل بها خمور محلية الصنع جاهزة للتعاطي تقدر بحوال ألف لتر، بالإضافة إلى أدوات التصنيع.

وبعد الاستدلال مع المروج تبين أنه يُدعى “ب.ص.ج” من مواليد 1977 ليبي الجنسية واعترف كونه يقوم بتصنيع وترويج الخمور داخل منزله.

وأوضح المكتب أنه بهد اعتراف المتهم بما نسب إليه تم إيداعه في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.