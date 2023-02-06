‘الشؤون الداخلية’ بمجلس النواب تبحث مشاغل المجلس الوطني للحريات العامة

عقد نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب ”عزالدين قويرب” والعضوين ”عمر تنتوش” و”إبراهيم الزغيد” اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المجلس.

وقدم أعضاء مجلس النواب خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في بنغازي، عددا من الملاحظات التي تتعلق بعمل المجلس الوطني للحريات العامة، حيث طالبت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس بمتابعة الأوضاع الحقوقية في السجون في كافة انحاء البلاد وإحالة التقارير بصفة دورية إلى اللجنة.

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