رئيس الأركان يستقبل آمر القوات المشتركة بوزارة الدفاع البريطانية

طرابلس 06 فبراير2023 (وال) – استعرض رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، مع آمر القوات المشتركة بوزارة الدفاع البريطانية اللواء جيم موريس، علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا والمملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الحداد اليوم الإثنين بمقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس؛ للوفد العسكري البريطاني الذي يزور ليبيا بحضور آمر كلية الحرب العليا، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أن الفريق الحداد، تقدم بالشكر للمملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا.

بدوره – حسب نفس المصدر – أكد اللواء جيم موريس على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب المختلفة. (وال)

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