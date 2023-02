وزارة الصحة تستجيب لاحتجاجات موظفيها، وتعلن تسوية إجراءات 150 جهة و21 ألف موظف

أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراءات المطابقة للعاملين في القطاع الصحي من العناصر الطبية والطبية والمساعدة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسوية أوضاع أكثر من 150 جهة، وستصدر قرار التسوية فور انتهاء اجتماع لجنة الموظفين المخصصة.

صرف مكافآت كورونا

وذكرت الوزارة أنها ستقوم بصرف مكافآت للعناصر الطبية بمراكز العزل والفلترة والرصد فور الانتهاء من إجراءات المطابقة والتدقيق والتأكد من أذونات المزاولة للأطباء.

وأشارت الوزارة إلى قرب الانتهاء من إجراءات حصر الأطباء العاملين خلال جائحة كورونا وتحويلها إلى ديوان المحاسبة لمنح الإذن بصرف مكافآتهم في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2020.

الإفراج عن مرتبات متوقفة

وأضافت الوزارة أنه جرى الإفراج على مرتبات مايقارب 21 ألف موظف تابع للقطاع وأن المتبقي قيد التأكد والمطابقة مع وزارة الخدمة المدنية.

وتابعت الوزارة أنه جرى تشكيل لجنة من وزارة الصحة لتسهيل التواصل مع الخدمات الصحية بالمناطق لإنجاز عملية المطابقة للعاملين بالقطاع الصحي، وأنه يجري العمل على الانتهاء منها قبل شهر رمضان.

احتجاجات ضد الوزير

ونظم موظفو وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، للمطالبة بإقالة الوزير المكلف “رمضان أبوجناح”، وتكليف شخصية أخرى بديلة عنه، تتفرغ لعمل الوزارة، رافعين شعارات تندد بتهميش الموظفين.

المصدر: وزارة الصحة + قناة ليبيا الأحرار

