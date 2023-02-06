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الجمارك الليبية تضبط 269 كيلو كوكايين في شحنة دجاج مجمد بميناء الخمس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس، التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، من ضبط شحنة من الكوكايين الخام تقدر بـ 269 كيلوجرام.

وقالت مصلحة الجمارك الليبية عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الاثنين، إنها تلقت معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدم محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ وتتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل اسبانيا إيطاليا وصولا إلى الخمس.

وأضافت أنه تم ضبط شحنة الكوكايين من قلت الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات واعتماد المصلحة على الاتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والتعاون المشترك معها في تقصي المعلومات والتتبع.

وأشارت مصلحة الجمارك الليبية إلى أنه تم إعدام الشحنة مباشرة اليوم الاثنين، لخطورتها بإشراف مباشر من نيابة المخدرات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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