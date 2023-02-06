الشلوي لـ “ليبيا الحدث”: الوفاق بين الليبيين يأتي في أولويات عمل مجلس النواب

صرح عضو لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب فرج الشلوي؛ أن جلسة المجلس في مدينة بنغازي اليوم الاثنين؛ تضمنت محورين رئيسين؛ هما “انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي ستُعلن نتائجه في جلسة الغد؛ بالإضافة إلى التصويت على القاعدة الدستورية، التي من شأنها تنظيم الانتخابات في البلاد”.

وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي وتقريب وجهات النظر؛ أكد الشلوي في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”؛ أن مجلس النواب ومنذ انطلاقه؛ جعل الوفاق بين الليبيين ضمن أولويات عمله، مبينا أن كل المنجزات المتلاحقة التي نفذها المجلس؛ منبثقة من تلك الرؤية.

وأوضح الشلوي، أن المباحثات التي أجراها المجلس “محليا ودوليا”، والاستحقاقات التي قام بها من إصدار قانون الانتخابات وغيرها من القوانين؛ دليل على حرص المجلس لإنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار، مشيرا في السياق ذاته؛ إلى وجود أطراف تعرقل كل ما من شأنه المضي قدما نحو التوافق في البلاد.