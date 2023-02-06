الدبيبة لـ«أردوغان»: نقف إلى جانبكم في التداعيات التي خلفها الزلزال

أجرى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اتصالا هاتفيا، برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، معربا عن تعازيه للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات جنوبي تركيا.

وبحسب بيان حكومة الوحدة المؤقتة، قال الدبيبة:” نسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”.

وأكد الدبيبة، وقوف ليبيا إلى جانبهم في التداعيات التي خلفها الزلزال.

من جهته، أعرب أردوغان، عن شكره لمجهودات حكومة الوحدة الوطنية من أجل مساندة إخوتهم في دولة تركيا، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.