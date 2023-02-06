داخلية الوحدة تباشر عمليات هدم المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة

باشرت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لداخلية الوحدة، رفقة قوة من اللواء 444 ودوريات من مديرية أمن بني وليد وشركة الخدمات العامة طرابلس ودوريات من الحرس البلدي بني وليد في عمليات إزالة وهدم المباني المخالفة.

وقالت الداخلية في بلاغ لها إن القرار يأتي بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحاب المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة؛ وبناء على تعليمات النائب العام بإزالتها.

وذكر البلاغ أن العمل متواصل “لحين إزالة كافة المخالفات داخل المدينة بناءً على التعليمات الصادرة وتسليمها للجهات المختصة ببلدية بني وليد”.

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