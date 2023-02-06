القوات المسلحة تحرر 120 مهاجرا من أحد المنازل في تازربو

أعلنت القوات المسلحة، مساء الإثنين، عن تحرير 120 مهاجرًا غير شرعي من أحد المنازل بمدينة تازربو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، واصفة العملية بـ”النوعية”.

وأوضحت القوات المسلحة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن العملية جاء بعد تلقيها بلاغا بشأن وجود اعداد كبيرة من المهاجرين بأحد المنازل في مدينة تازربو، مشيرا إلى أن من بينهم 100 رجل و20 امرأة وأطفال.



وأكدت القوات المسلحة عبر صفحتها على “فيسبوك” تحرير جميع المهاجرين ونقلهم إلى مكان آمن بعدما “وجدوا في حالة يرثى لها”، لافتة إلى أن المهربين يقومون “بتعذيبهم وابتزازهم لأجل الحصول على الأموال”.

وشددت القوات المسلحة على أن الجيش موجود في الجنوب الشرقي وماض في حماية جميع المدن والمدنيين وضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الجنوب، مذكرة بتنفيذ عملية نوعية كبيرة في الكفرة لتحرير مجموعة من المهاجرين كان بعد من مزارع المنطقة بالتعاون مع مديرية أمن ومركز الهجرة غير الشرعية.