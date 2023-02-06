أكثر من 4000 سيدة ليبية متزوجة أجنبي بمنطقة طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قالت رئيس جمعية المغتربات في الوطن جيهان محمود عبدالجواد، إن أكثر من 4000 سيدة ليبية متزوجة بأجنبي بمنطقة طبرق.

وأضافت عبدالجواد في تصريح لـ”أخيبارليبيا24″ أن العدد في تزايد حيث بلغ عدد المسجلات في الجمعية منذ عام 2010 حتى الآن 4450 سيدة ليبية ويعانن الكثير من المشاكل.

وأشارت رئيس الجمعية، أن هذا العدد من الفتيات الليبيات يمتد من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الحغبوب جنوباً.

وذكرت عبدالجواد، أن الفتيات متزوجات من عدد من الجنسيات وهي مصر، وسوريا ، السودان، تونس، تركيا، الجزائر، تشاد، نيجيريا، العراق، وأغلبهن متزوجات من مصريين وسوريين.

وتابعت :”لدينا الكثير من المشاكل في التعليم والصحة والسجل المدني تغلبنا على الكثير منها، لدينا مشكلة واحدة وهي معلقة إلى الآن وهي الليبيات المتزوجات من عائدون من الصحراء الشرقية لأنها في الإجراءات يطلب الرقم الوطني للزوج والموجود رقم إداري”.

وطالبت رئيس الجمعية، بالحصول على منحة الأبناء فهي من حق ابنائهن وكذلك استخراج بطاقة الفيزا.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الجهات تتعاون معهم من أجل حلحلة الكثير من العراقيل التي تواجه المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي.