أبوزريبة يتابع التعاون الأمني بين مديريات الأمن والأجهزة الأمنية

ناقش وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا عصام أبوزريبة، مع وكيل الوزارة وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، التعاون الأمني المشترك بين مديريات الأمن والأجهزة الأمنية.

وبحث اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجه المديريات والأجهزة الأمنية للقيام بعملها ووضع الحلول ‏لها؛ للنهوض بالمستوى الأمني والارتقاء بأداء عمل الوزارة وتحقيق أفضل النتائج الأمنية بِالمنطقة.

كما تم الاتفاق على وضع آليات وخطط عمل أمنية ومباشرة العمل بها بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية الأخرى المتواجدة بالمنطقة.