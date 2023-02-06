بالصور || مشاهد مؤسفة.. فار داخل العجين باحدى المخابز بمنطقة تاجوراء

عرض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مشاهد مؤسفة بينها وجود فار داخل العجين باحدى المخابز بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

وفي بيان رسمي صادر عنه، فقد قام المركز بجولة تفتيشية لمفتشي مكتب الرقابة على الاغذيه والادوية مكتب تاجوراء رفقة فرع الحرس البلدي تاجوراء استهدفت المخابز داخل نطاق بلدية تاجوراء :

ــ وجود جرد داخل العجانه الخاصة بالمخبز .

ــ المعدات الخاصة بإعداد الخبز متهالكة و غير نظيفة.

ــ عدم ارتداء الزي .

ــ النظافة العامة سيئة جدا.

وقال المركز أنه تم القفل بالشمع الاحمر وإحالة صاحب المخبز للجهات ذات الاختصاص .