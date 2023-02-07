كشلاف: مقترح “عقيلة صالح” بتعديل الإعلان الدستوري يصب في مصلحته

علّق عضو تأسيسية الدستور سالم كشلاف،على مطالبة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بتعديل الإعلان الدستوري واعتباره قاعدةً تُجرى عليها الانتخابات، أن هذا الاقتراح يصب في مصلحة رئيس البرلمان.

وأضاف “كشلاف” في تصريحات صحفية، قائلا: ما زال عقيلة يمارس مناوراته السياسية المختلفة سواء أكانت بدافع شخصي منه أم بدفع من بعض الدول الإقليمية المؤيدة له.

معتبرا أن، هذه الممارسات المتكررة تؤكد نية رئيس مجلس النواب منع إجراء الانتخابات، ومحاولة إعادة التموضع السياسي بعد تيقُّنه أن لا مستقبل سياسيا له عبر إجراء الانتخابات. وفقا لتصريحاته.

ولفت كشلاف إلى أن، عقيلة صالح يريد كسب الوقت للتنصل من الانتخابات باتخاذ مسارات متعددة والمضي في كل منها ثم الاختلاف عليه وستبداله بمسار آخر، وهكذا دواليك، وآخرها خطوة تعديل الإعلان الدستوري..

مضيفا، يصبّ مقترح عقيلة صالح بتعديل الإعلان الدستوري، في مصلحته لكسب مزيد من الوقت للتنصل من إجراء الانتخابات..

مشيرا، إلى أن، كل الوثائق الدستورية الحاكِمة تُلزم عقيلة ومجلس النواب بإجراء واحد لا غير، وهو عرض مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية منذ 2017 على الاستفتاء العام وإجراء الانتخابات بناء عليه..

وتابع كشلاف: في ظل هذا التعنت، ربما يكون هذا الواقع السياسي دافعا للبعثة الأممية في المضي نحو رسم خارطة طريق سياسية قادمة تؤدي إلى ضمان إجراء الانتخابات..

وأضاف، هذا الأمر يرتبط بعدة اشتراطات، أهمها ضرورة وجود إرادة دولية موحدة نحو دعم هذه الخارطة وإلزام كل المعرقلين في الداخل من ذوي المصلحة بالالتزام بها وقبول نتائجها.