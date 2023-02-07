المجلس الأعلى للدولة يصوت على اختيار سبعة من المترشحين لشغل المناصب السيادية المعني باختيارهم

طرابلس 06 فبراير 2023 ( وال ) – صوّت المجلس الأعلى للدولة في جلسته الخامسة والثمانين التي عقدها اليوم على اختيار سبعة من المترشحين لشغل المناصب السيادية المعني باختيارهم.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بأن الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في طرابلس برئاسة خالد المشري، تم خلالها اختيار مترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات وهم : –

– رضا علي سالم البرقي .

– عبد الحليم محمد علي أبو ظهير .

– صلاح عامر محمد أبو زويليمة .

– أيمن أحمد الكيلاني الصادي .

– أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي .

كما اختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين : –

– رياض عبد الهادي منصور .

– ميلاد محمود عمران .

– جازية محمد المسماري .

– محمود عبد الله سليمان أبوسلوم .

– ناجي عثمان مصطفى بورقيقة .

– أيمن مفتاح القماطي .

– إدريس موسى علي طيب.

– عماد عبد السلام علي خارمة. (وال)

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