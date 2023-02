3 ملفات على طاولة “باتيلي” وحفتر في الرجمة

قال المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” إنه اتفق مع “خليفة حفتر” على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه، حسب تعبيره.

باتيلي وفي تغريدة على حسابه في تويتر عقب لقائه حفتر في بنغازي أعلن أنه طلب منه مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مضيفا أنه أثنى على دعمه لخطة العمل بشأن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار باتيلي إلى اتفاقهما على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية.

ويجري المبعوث الأممي في الآونة الأخيرة سلسلة من المشاورات السياسية مع الأطراف المحلية والسفراء الأجانب، قبل إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير الجاري.

